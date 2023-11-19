Изменилась стоимость новогодних выступлений звезд

Близятся новогодние праздники – самое «золотое» время для заработков артистов. О том, как изменилась стоимость их выступлений в столице пишет «Вечерняя Москва».

Так, повысили цены на свои концерты Валерий Меладзе и Алла Пугачева. Певец готов радовать публику за 12 миллионов рублей (двойной по отношению к прошлому году ценник), а певица – за 46 миллионов (примерно 30%). Причем Примадонна если и выступит, то только на частных вечеринках.

А вот Валерий Леонтьев, который давно не появлялся в России, снизил стоимость выступлений в праздник на 3 миллиона рублей. Пригласить исполнителя тепе6рь можно за 11 миллионов.

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) рассказали, что стоимость организации новогодних корпоративов в 2023 году выросла в среднем на 20%.