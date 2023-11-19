Гузеева назвала Харламова аутистом
Лариса Гузеева была гостьей шоу «Кстати» от Medium Quality и «VK Видео». В беседе с журналистами телеведущая призналась, что ей было комфортно работать с юмористом Гариком Харламовым на съемках проекта «Теща». Об этом пишет gazeta.ru.
«Он как аутист в этом смысле… Вот он, например, ни разу не пришел не готовый на съемку. Он ни разу не тупил там с текстом. Никогда! Все, что он говорил, было по существу», — сказала артистка.
При этом Гузеева пожаловалась, что Харламов часто опаздывал на съемки. Правда, все равно укладывался в рабочий график.
«Конечно, он опаздывал на 8-9 часов. Но это неважно. Он за те оставшиеся 25 минут просто делал все».
Ранее телеведущая Лариса Гузеева рассказала, с чего начался ее конфликт с Гариком Харламовым.
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