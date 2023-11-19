Киркоров показал квартиру: портрет Пугачевой и тайная комната

Филипп Киркоров в микроблоге рассказал об интересных особенностях своей квартиры в Филипповском переулке. По его словам, он, выбирая дизайнерские решения для апартаментов, ориентировался на Давида Копперфильда.

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«Я же еще тот кружевник. Вот тут в шкафу есть кнопочка, нажимаем ее и попадаем в спаленку. А там есть тоже секретный выход сразу в холл», - похвастался певец.

Ремонт и обстановка 260 квадратных метров обошлись королю российской попсы в два миллиона долларов, сообщает «Комсомольская Правда».

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В квартире много необычных решений и тайн. Кабинет - копия кабинета Копперфильда. В нем есть секретная дверь, которая ведет в спальню. Она прячется за стеллажом с книгами. В столовой подход к кухне открывается с пульта. Кухонная техника прячется за раздвижной инкрустированной стеной.

А еще специальное пространство выделено под портреты Аллы Пугачевой.