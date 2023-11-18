Певцу Николаю Носкову стало плохо на концерте в Сочи

По данным СМИ, певец был вынужден резко уйти со сцены, так как ему внезапно стало плохо. Носков не допел свой хит "Снег", но публика поддержала исполнителя и стала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов со сцены. После инцидента артист не вернулся к фанатам, и концерт завершился. Представители Носкова прокомментировали произошедшее в Telegram-канале артиста.