СМИ: Джигурду заметили в московском кафе – он работал официантом

Никиту Джигурду сегодня видели в известном московском кафетерии. Артист принимал и разносил заказы, обслуживал столики. Посетители же дружно снимали происходящее на видео, в частности, такие ролики попали в редакцию «Комсомольской Правды».

Джигурда был на своей волне – он не просто обслуживал клиентов, а еще читал стихи, придуманные на ходу, и загадывал гостям заведения загадки.

Журналисты сочли ситуацию частью рекламной кампании, придуманной для этого заведения.