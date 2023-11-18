СМИ: Джигурду заметили в московском кафе – он работал официантом
Никиту Джигурду сегодня видели в известном московском кафетерии. Артист принимал и разносил заказы, обслуживал столики. Посетители же дружно снимали происходящее на видео, в частности, такие ролики попали в редакцию «Комсомольской Правды».
Джигурда был на своей волне – он не просто обслуживал клиентов, а еще читал стихи, придуманные на ходу, и загадывал гостям заведения загадки.
Журналисты сочли ситуацию частью рекламной кампании, придуманной для этого заведения.
Никита Джигурда вновь подал иск в попытке заставить нотариуса Олега Чернявского выдать ему свидетельство о праве на наследство. Речь идет о многих миллионах, оставшихся после смерти подруги актера бизнесвумен Браташ.
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