Лолита назвала неприятную черту своего характера
Лолита Милявская сделала неожиданное признание. Она рассказала о том, что у нее есть одно «заболевание». Предвосхищая нападки хейтеров, она объяснила, что речь не идет об алкоголизме. Хотя иногда она и может переусердствовать со спиртным. По ее словам, все куда серьезнее – она обнаружила, что завистлива, рассказывает издание infoforme.ru.
Милявская, будучи навеселе, отправилась петь песни Лепса в караоке. И вдруг поняла, что завидует Лепсу – она назвала это состояние «зацепила жабу». Не по себе ей было даже на следующее утро, после чего звезда решила проконсультироваться у психотерапевта.
Певица Лолита Милявская на протяжении долгого времени не могла урегулировать конфликт с организаторами концерта, требовавшими от звезды три миллиона рублей.
Отмечается, что в 2020 году Лолита должна была дать концерт в Сургуте, но его пришлось отменить из-за карантина. При этом аванс за выступление Милявская так и не вернула, и по нему набежали проценты.