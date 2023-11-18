Лолита назвала неприятную черту своего характера

Лолита Милявская сделала неожиданное признание. Она рассказала о том, что у нее есть одно «заболевание». Предвосхищая нападки хейтеров, она объяснила, что речь не идет об алкоголизме. Хотя иногда она и может переусердствовать со спиртным. По ее словам, все куда серьезнее – она обнаружила, что завистлива, рассказывает издание infoforme.ru.

Милявская, будучи навеселе, отправилась петь песни Лепса в караоке. И вдруг поняла, что завидует Лепсу – она назвала это состояние «зацепила жабу». Не по себе ей было даже на следующее утро, после чего звезда решила проконсультироваться у психотерапевта.

Певица Лолита Милявская на протяжении долгого времени не могла урегулировать конфликт с организаторами концерта, требовавшими от звезды три миллиона рублей.