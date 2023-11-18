На Гуфа поступила жалоба в Следственный комитет

Алексей Долматов, известный публике под сценическим псевдонимом Гуф, выложил видеоролик с молитвой священнослужителей под песню «Тем, кто с нами». В итоге рэпер столкнулся со шквалом негативной реакции со стороны верующих.

Гуф удалил видео, а также записал извинения в микроблоге.

Музыкант объяснил, что он нашел видеоролик в Интернете, после чего залил к себе в блог. Он не монтировал видео и не накладывал свой голос, поскольку даже не умеет это делать. Гуф сказал, что он просто не подумал, что может кого-то обидеть, пишет СтарХит.

На ролик обратили внимание правозащитники из центра «Сорок сороков». Они обратились в Следственный комитет заявлением на Долматова. Ему инкриминировали статью 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

14 декабря у артиста запланирован концерт в Москве, который теперь оказался под угрозой отмены.