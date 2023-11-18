На Гуфа поступила жалоба в Следственный комитет
Алексей Долматов, известный публике под сценическим псевдонимом Гуф, выложил видеоролик с молитвой священнослужителей под песню «Тем, кто с нами». В итоге рэпер столкнулся со шквалом негативной реакции со стороны верующих.
Гуф удалил видео, а также записал извинения в микроблоге.
Музыкант объяснил, что он нашел видеоролик в Интернете, после чего залил к себе в блог. Он не монтировал видео и не накладывал свой голос, поскольку даже не умеет это делать. Гуф сказал, что он просто не подумал, что может кого-то обидеть, пишет СтарХит.
На ролик обратили внимание правозащитники из центра «Сорок сороков». Они обратились в Следственный комитет заявлением на Долматова. Ему инкриминировали статью 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
14 декабря у артиста запланирован концерт в Москве, который теперь оказался под угрозой отмены.
Рэпер Гуф, он же Алексей Долматов, недавно официально развелся со своей женой Юлией. Для музыканта это уже второй развод. В 2014 году он расстался с бизнесвумен и ведущей Айзой Лилуной-Ай, с которой прожил около шести лет.