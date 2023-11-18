Рэпера Гуфа обвинили в оскорблении чувств верующих

Telegram-канал Mash сообщает, что Следственный комитет России инициировал проверку в отношении рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) по статье об оскорблении чувств верующих. По данным канала, поводом для проверки послужило видео со священнослужителями, опубликованное исполнителем в Instagram (деятельность в РФ запрещена) под песню «Тем, кто с нами». Ведомство эту информацию пока не комментировало.

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Как пишет Mash, донос на рэпера написали правозащитники центра «Сорок сороков». Они попросили проверить ролик на оскорбление чувств верующих, а саму песню — на предмет пропаганды наркотиков. Также отмечается, что активисты попросили отменить ближайший концерт Гуфа, который состоится в Москве 14 декабря.

Гуф опубликовал ролик в сторис в Instagram. Исполнитель удалил публикацию после волны критики в свой адрес, но случившееся никак комментировать не стал.