Собчак рассказала о необычном таланте Киркорова

Ксения Собчак призналась, что, несмотря на долгие годы дружбы с Филиппом Киркоровым, он не перестает ее удивлять разнообразными талантами.

Так, она в Телеграм-канале выложила видеоролик, где певец показывает карточные фокусы, сидя за столом в ресторане.

«Много лет дружу с Филиппом, много часов налетала с ним по гастролям и корпоративам, но то что он еще и фокусы карточные показывает - узнала только вчера в ресторане Сахалин», - сообщила Собчак.

Киркоров угадывает цвет карточной масти, утверждая, что способен чувствовать цвета. Перемешивая колоду карт, он предсказывает цвет следующей карты, будь то красная или черная.