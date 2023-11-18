Полиция сорвала концерт Славы Комиссаренко в Чехии

Полицейские приехали на концерт стендап-комика Славы Комиссаренко в чешском городе Брно спустя час после начала. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на местного блогера Кирилла Корупаева.

© Слава Комиссаренко/YouTube.com

По словам мужчины, юморист вел концерт на протяжении часа, когда его пригласили пройти за сцену. Комиссаренко пробыл там некоторое время, после чего вернулся и сообщил, что до конца выступления осталось несколько минут. Комик завершил концерт шуткой, после чего сотрудники правоохранительных органов попросили зрителей как можно скорее покинуть помещение.

«После этого завершается концерт, все уходят, и секьюрити начинают быстренько всех расчищать. На выходе у входа в клуб оказалось несколько автозаков и пара ментовских машин с чешской полицией», — сообщила очевидица происходящего.

Отмечается, что возле дверей концертного зала стояли полицейские машины, а сами силовики даже вломились в женский туалет с требованием как можно скорее выйти из здания. Сам Комиссаренко пока никак не прокомментировал ситуацию.