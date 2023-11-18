Поклонники остались недовольны концертом Белорусских

Тим Белорусских (Морозов) накануне выступал в столичном клубе Atmosphere. Начало концерта было объявлено в 19 часов, однако певец появился на сцене лишь на час позднее. Как информирует gazeta.ru, исполнитель спел свои самые известные хиты, и попрощался со зрителями.

Затем Белорусских вышел к фанатам с плюшевой собакой на руках и объяснил им, что «больше не гуляет» (речь об истории с двухлетним сроком за наркотики), и после концерта он сразу едет домой. Что певец незамедлительно и сделал.

Поклонники были разочарованы. Во-первых, они сочли часовое опоздание неуважением к зрителям. Во-вторых, само выступление было очень коротким.