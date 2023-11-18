Безрукова похвасталась дорогостоящим приобретением

«Как и большинство россиян, дом я купила в кредит. Выплачивать его буду до 2036 года. Можно было бы, наверное, подождать, накопить денег, но я поняла, что хочу жить здесь и сейчас, а не абстрактным будущим», — рассказала Безрукова.