Безрукова похвасталась дорогостоящим приобретением
Ирина Безрукова давно мечтала о своем доме в Подмосковье.
Несколько месяцев назад актриса купила загородный участок. А теперь уже обживает и новый дом. Коттедж был собран по каркасной технологии достаточно быстро. Правда, для осуществления покупки мечты 58-летней звезде пришлось взять кредит, пишет портал lady.mail.ru.
«Как и большинство россиян, дом я купила в кредит. Выплачивать его буду до 2036 года. Можно было бы, наверное, подождать, накопить денег, но я поняла, что хочу жить здесь и сейчас, а не абстрактным будущим», — рассказала Безрукова.
Но перспектива длительных выплат Ирину не пугает. Напротив, она считает кредит дополнительным стимулом работать больше и дольше.
Ранее Безрукова отметила, что для нее традиционные женские ценности – муж, дети, карьера и деньги не являются залогом счастья. Артистка за годы жизни пришла к выводу, что работа может исчезнуть, страсть в отношениях с возлюбленным угасает, воспитание детей требует много сил и энергии.