Азиза рассказала о новом возлюбленном

«Мне просто не хочется заниматься бюрократией и бегать с бумажками. Но я не чувствую себя женой декабриста и продолжаю жить и радоваться. Я понимаю, что по-настоящему не была влюблена. Мне просто льстили его ухаживания, льстило это предложение. Он действительно красивый, интеллигентный, воспитанный, сексуальный мужчина», - сообщила певица.