Азиза рассказала о новом возлюбленном
Певица Азиза стала героиней нового выпуска программы «Прямой эфир» канала «Россия 1», где шла речь о парах с большой разницей в возрасте.
Не так давно публика обсуждала обсуждали ее свадьбу с итальянцем Алессандро Лортэ. Алессандро был младше Азизы на 17 лет. Сначала их отношения казались идеальными. Но потом в семье начались проблемы, и Лортэ уехал в Италию. Официального развода пока не было, но фактически семья распалась, - информирует СтарХит
«Мне просто не хочется заниматься бюрократией и бегать с бумажками. Но я не чувствую себя женой декабриста и продолжаю жить и радоваться. Я понимаю, что по-настоящему не была влюблена. Мне просто льстили его ухаживания, льстило это предложение. Он действительно красивый, интеллигентный, воспитанный, сексуальный мужчина», - сообщила певица.
Но Азиза не скучает в одиночестве. По ее словам, у нее новый кавалер, на 30 лет моложе.
«У меня есть человек, который… не из Италии. У нас с ним разница 30 лет», — призналась она.
Ранее звезда рассказывала, что бюджет ее свадьбы с Лортэ составил 15 млн рублей.