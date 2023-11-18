Обнародованы записи из дневника жены Градского
Андрей Малахов в эфире своей программы показал дневник Марины Коташенко, в котором среди прочих откровений была фраза: «Полюби его, как раненое животное, и добей».Речь шла о ее покойном супруге.
Старшие дети Градского, которые были гостями программы, сказали, что верят в подлинность дневника (как пишет СтарХит, эксперты подтвердили, что записи сделаны рукой вдовы мэтра).
Даниил, старший сын музыканта, прокомментировал ситуацию
«Марина сравнила моего папу с раненым животным. Если бы она его бросила, то своей цели бы не достигла. Я в шоке от этих слов, учитывая то, какую жизнь мой отец создал для нее. Это глубинное предательство. Отец положил свою жизнь на Марину и на ее детей. Работал на «Голосе» для них. Папа надеялся, что у сыновей останутся средства», - сказал он.
Градский-младший также напомнил о том, что Коташенко, по его словам, два часа не вызывала скорую после инсульта у мужа.
«Не знаю, сколько лет ее дневнику, но предполагаю, что она долго жила с этим планом, который намеревалась привести в исполнение. Марина добилась своего, конечно, надо отдать ей должное. Врач сказал, что к тому моменту, когда папу доставили в Склиф, время было упущено. Отец был народным артистом, нес культуру в массы, а от него как будто избавились. Но теперь ясны мотивы Марины», - заявил Даниил.
Почти двухлетняя борьба за наследство, общую стоимость которого оценили как минимум в миллиард рублей, в суде завершилась в пользу вдовы Градского Марины Коташенко. С ней артист тайно расписался за месяц до своего ухода из жизни.