Обнародованы записи из дневника жены Градского

«Марина сравнила моего папу с раненым животным. Если бы она его бросила, то своей цели бы не достигла. Я в шоке от этих слов, учитывая то, какую жизнь мой отец создал для нее. Это глубинное предательство. Отец положил свою жизнь на Марину и на ее детей. Работал на «Голосе» для них. Папа надеялся, что у сыновей останутся средства», - сказал он.