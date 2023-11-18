Гитарист Газманова избил бизнесмена из-за ревности

Владимир Егоров , гитарист Олега Газманова , давно преследует женщину по имени Инна. Инна же уже пять лет живет гражданским браком с бизнесменом Дмитрием и недавно пара подала заявление на официальное оформление отношений.

Владимир угрожал Дмитрию в социальных сетях и в итоге перешел от слов к делу. Как пишет портал passion.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, Инна пришла в маникюрный салон, где по завершению процедур ее должен был встретить Дмитрий. Но приехал и Владимир. Он затеял драку и, прежде чем схватку удалось остановить, успел нанести несколько сильных ударов и порвать сопернику одежду.