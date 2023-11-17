«Артисты не выйдут»: Продюсер усомнился, что «Интервидение» откроет новых звезд
Разница между участницами «Интервидения» в музыкальной культуре может быть слишком существенной, индийская и китайская музыка далека от российского слушателя, сказал НСН Сергей Балдин.
«Интервидение» может повторить судьбу проекта «Голос» на Первом канале — оно вряд ли подарит отечественному шоу-бизнесу новых известных артистов.
Об этом НСН заявил генеральный продюсер музыкального стримингового сервиса «Звук» (СберЗвук) Сергей Балдин.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова объявила об инициативе создания музыкального конкурса «Интервидение» (аналога «Евровидения») на встрече с руководителями официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Чиновница добавила, что инициатива о создании музыкального конкурса будет позже представлена гендиректором Первого канала Константином Эрнстом.
Балдин усомнился, что лауреаты «Интервидения» станут популярными в России.
«Если есть решение на уровне государства, думаю, привлекут на конкурс исполнителей из тех стран, с кем этот вопрос будет решен. Здесь вопрос больше в том, насколько велика разница между музыкальными культурами стран — участниц конкурса. Конечно, у российской культуры и культуры участников “Евровидения” такая разница тоже есть, но англоязычная музыка достаточно популярна в России, чего не скажешь об индийской музыке, китайской музыке или музыке из Африки. Поэтому такой конкурс может быть проведен и организован, но его смысловая нагрузка будет несколько иной — как, например, у проекта “Голос” на Первом канале. Это прекрасный телевизионный продукт, но артисты оттуда не выходят. Думаю, что не выйдут они и из “Интервидения”», — сказал Балдин.
Собеседник НСН призвал проводить больше русскоязычных конкурсов.
«Особенность нашего музыкального рынка такова, что в первую очередь потребляется музыка на русском языке, до 90%. В топ-сегменте и в общем объеме потребляется примерно 75% музыки на русском языке. Так как я занимаюсь музыкальным бизнесом много лет, конечно же, меня это в первую очередь интересует как бизнес-явление. Мне кажется, что конкурсы на русском языке для нашей страны наиболее привлекательны, из них будут выходить большие артисты с огромной аудиторией. Конкурсы другого рода решают иные задачи», — подытожил он.
Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что не верит в то, что конкурс «Интервидение» будет запущен, поскольку разговоры о его создании ведутся уже на протяжении восьми лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».