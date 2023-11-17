Продюсер усомнился, что «Интервидение» откроет новых звезд

«Если есть решение на уровне государства, думаю, привлекут на конкурс исполнителей из тех стран, с кем этот вопрос будет решен. Здесь вопрос больше в том, насколько велика разница между музыкальными культурами стран — участниц конкурса. Конечно, у российской культуры и культуры участников “Евровидения” такая разница тоже есть, но англоязычная музыка достаточно популярна в России, чего не скажешь об индийской музыке, китайской музыке или музыке из Африки. Поэтому такой конкурс может быть проведен и организован, но его смысловая нагрузка будет несколько иной — как, например, у проекта “Голос” на Первом канале. Это прекрасный телевизионный продукт, но артисты оттуда не выходят. Думаю, что не выйдут они и из “Интервидения”», — сказал Балдин.