Названы звезды, которые могут вернуться в Россию на корпоративы

Некоторые звезды уехали из России после начала СВО, однако в этом году в Сети появилась информация, что они увеличили размеры гонораров и намерены вернуться на корпоративы. Кто из знаменитостей может приехать на родину на время новогодних праздников?

Приедет ли Пугачева на Новый год

Видео дня

СМИ сообщали, что Алла Пугачева может приехать на родину в период новогодних праздников. По данным журналистов, продюсеры Примадонны уже ищут ей сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер. По информации СМИ, гонорар артистки вырос на $150 тысяч и достиг $500 тысяч.

Согласно просочившимся в Сеть документам, предпочтительными местами выступления являются Кипр или Дубай, однако рассматриваются и варианты в Москве. Журналисты выяснили, что приезд Пугачевой в столицу возможен, если организатор гарантирует отсутствие появления информации в СМИ, провокаций и съемок на телефоны.

Музыкальный критик Александр Волков считает, что для выхода Пугачевой на сцену ей необходимо изменить позицию, чего певица делать не собирается.

«Для появления в каких-то серьезных медиа у Примадонны должна быть очень серьезная подготовка, а также изменение ее позиции, во что абсолютно не верится», — объяснил критик.

Будет ли Меладзе вести корпоративы в РФ

В начале ноября Telegram-канал Mash сообщил, что певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе увеличил стоимость своих новогодних корпоративных выступлений в два раза — до €90 тысяч..

«У артиста очень плотный график, а за „Самбу белого мотылька“ он теперь просит €80 тысяч вместо €40 тысяч. Плюс €10 тысяч за технический райдер, билеты бизнес-класса, трансфер и гримерку», — сообщал Mash.

Однако это «ценник» для зарубежной публики. Певец готов выступать в России, но после новогодних праздников и более чем за €120 тысяч. Также артисту нужны гарантии безопасности. Сопутствующие расходы оплачиваются отдельно.

Приедет ли Леонтьев на новогодние корпоративы

Народный артист России Валерий Леонтьев исчез со сцены и не появлялся на светских мероприятиях с начала проведения СВО на Украине. Певец улетел в США в феврале 2022 года вместе с супругой. Пара живет на двухэтажной вилле площадью 386 кв. м с тремя спальнями. Известно, что дом находится на закрытой охраняемой территории в элитном районе Корал Гейбл.

На официальном сайте Леонтьева отсутствует информация о концертах в России или за границей. По данным СМИ, он зарабатывает на частных мероприятиях, а весной 2023 года приезжал в Москву на корпоратив, где выступил за 3,5 млн рублей.

«Концерты пока, по крайне мере в ближайшее время, Валерий Яковлевич давать не намерен. Может быть, в следующем году, в юбилейный год. Что касается корпоративов — если будут интересные предложения, почему и нет?» — рассказал NEWS.ru директор артиста Борис Чигирев.

Вернется ли Ревва в Россию

18 октября звезду шоу Comedy Club, юмориста и актера Александра Ревву, уехавшего в 2022 году из России в Испанию, заметили в Москве. Он исполнил песню «Глупые снежинки» на концерте «Здесь был Юра» памяти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

В июле 2022 года СМИ сообщали, что после начала СВО на Украине Ревва уехал в Испанию. Позднее представитель жены артиста сообщил, что слухи о переезде юмориста в другую страну не соответствуют действительности. Телеведущий Оскар Кучера также рассказал, что Ревва не эмигрировал, а уезжал отдыхать в Испанию с семьей.

11 ноября Ревву заметили на иммерсивном шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал» вместе с дочерью Амели.