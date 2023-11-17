Бизнесмен назвал реальную стоимость замка Пугачевой и Галкина

Бизнесмен Андрей Ковалев рассказал NEWS.ru, что он погорячился, предложив певице Алле Пугачевой за замок в деревне Грязи 150 млн рублей. По его мнению, красная цена этого «странного дома» — 70 млн рублей.

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150 миллионов... Это я, кажется, переплатить собрался миллионов 80, за миллионов 70 может его и стоит купить, — сказал предприниматель.

По словам Ковалева, цену за замок он называет с учетом того, что он находится на участке в один гектар, земля по этому направлению Подмосковья довольно дорогая. Бизнесмен не исключает, что Пугачева может вернуться в Россию через несколько лет.

Она русский человек, ее тянет с чужбины на родину. Вот закончится специальная военная операция нашей победой, она покается и вернется в Россию, — считает Ковалев.

Ранее бизнесмен заявил, что готов купить замок Пугачевой за 150 млн рублей. Он уточнил, что собирается его использовать для хранения своей коллекции доспехов.