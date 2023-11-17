Пригожин назвал условие для популярности российского аналога «Евровидения»

Победителям российского аналога «Евровидения» — «Интервидения» нужно выплачивать гонорар в $1 млн, чтобы конкурс приобрел популярность, считает продюсер Иосиф Пригожин. Газета.Ru
«Это название гуляет уже очень давно — «Интервидение». По-моему, оно даже зарегистрировано где-то у меня, эту идею мы давно вынашивали с композитором Дробышем, сделать «Интервидение». Сначала мы плясали вокруг «Евровидения», теперь будем скакать вокруг «Интервидения», но надо создавать. Сколько можно бегать за чужими конкурсами?», — сказал Пригожин. Говорит Москва
По мнению медиаменеджера, если организация конкурса будет проходить на бесплатной основе, то «Интервидение» провалится. Пригожин заявил, что победители конкурса должны получать гонорары — миллион долларов за первое место, 500 тысяч — за второе и 100-200 тысяч за третье. По его словам, именно в этом случае весь мир захочет принять участие в конкурсе. Lenta.ru