Пригожин назвал условие для популярности российского аналога «Евровидения»

«Это название гуляет уже очень давно — «Интервидение». По-моему, оно даже зарегистрировано где-то у меня, эту идею мы давно вынашивали с композитором Дробышем, сделать «Интервидение». Сначала мы плясали вокруг «Евровидения», теперь будем скакать вокруг «Интервидения», но надо создавать. Сколько можно бегать за чужими конкурсами?», — сказал Пригожин. Говорит Москва