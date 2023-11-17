СМИ назвали причину смерти экс-барабанщика «Би-2» Николая Плявина

Бывший барабанщик рок-группы «Би-2» Николай Плявин умер от сердечной недостаточности, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у 64-летнего музыканта были хронические проблемы с кровоснабжением сердца. Четыре года назад Плявин перенёс инсульт, а в последние годы жизни лечился от онкологии.

Близкие барабанщика рассказали, что около месяца назад он упал с самоката, и предположили, что это могло усугубить состояние его здоровья. Отмечается, что судмедэкспертиза подтвердила отсутствие криминала в смерти музыканта.