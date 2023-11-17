«Сколько можно страдать по Тарасову?»: Бузову заподозрили в чувствах к бывшему мужу
Певица сама спровоцировала слухи.
37-летняя Ольга Бузова не дает поклонникам и хейтерам скучать. На сей раз пристальному вниманию подвергся ее новый забавный ролик в соцсети. На кадрах исполнительница хита «Мало половин» весело пританцовывает с бутылкой.
«Когда бывший понял, что лучше тебя нет, а ты уже замутила с другим», — подписала видео телеведущая.
Фолловеры принялись гадать: кому Оля посвятила это послание?
«Тут либо про Тараску, либо про Даву»,
«Сколько можно страдать по Тарасову?»,
«Это после того, как Тарасов в гости позвал», — пишут комментаторы.
Отметим, что в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым певица состояла с 2012 по 2016 год. Пара развелась с громким скандалом. До сих пор бывшие супруги не упускают случая побольнее уколоть друг друга в интервью и соцсетях. Так, ранее звезда заявила, что развелась со спортсменом, потому что «он абьюзер и тиран».
Также Бузова сравнила себя с Золушкой, сказав, что Тарасов каждый день требовал от нее борща. Футболист опроверг ее слова и заявил, что артистка всего пару раз подходила к плите за время их совместного проживания. Более того, он пригласил бывшую жену в гости и предложил поужинать вместе с его нынешней супругой Анастасией Костенко и детьми.