Бузову заподозрили в чувствах к бывшему мужу

Певица сама спровоцировала слухи.

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37-летняя Ольга Бузова не дает поклонникам и хейтерам скучать. На сей раз пристальному вниманию подвергся ее новый забавный ролик в соцсети. На кадрах исполнительница хита «Мало половин» весело пританцовывает с бутылкой.

«Когда бывший понял, что лучше тебя нет, а ты уже замутила с другим», — подписала видео телеведущая.

Фолловеры принялись гадать: кому Оля посвятила это послание?

«Тут либо про Тараску, либо про Даву»,



«Сколько можно страдать по Тарасову?»,



«Это после того, как Тарасов в гости позвал», — пишут комментаторы.

Отметим, что в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым певица состояла с 2012 по 2016 год. Пара развелась с громким скандалом. До сих пор бывшие супруги не упускают случая побольнее уколоть друг друга в интервью и соцсетях. Так, ранее звезда заявила, что развелась со спортсменом, потому что «он абьюзер и тиран».