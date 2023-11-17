Сорванный концерт обернулся для Лолиты штрафом в три миллиона рублей
Певица Лолита Милявская на протяжении долгого времени не могла урегулировать конфликт с организаторами концерта, требовавшими от звезды три миллиона рублей.
Несколько месяцев назад в Басманный районный суд Москвы был направлен иск на имя знаменитости с требованием оштрафовать ее на 3,5 миллионов рублей. Отмечается, что в 2020 году Лолита должна была дать концерт в Сургуте, но его пришлось отменить из-за карантина. При этом аванс за выступление Милявская так и не вернула, и по нему набежали проценты.
Артистка предложила перенести концерт на более позднее время, но произошла неразбериха с документами, благодаря чему переговоры заняли почти на три года. Тем не менее, обе стороны недавно пришли к соглашению.
— Первоначальную сумму аванса — 2,8 миллиона рублей Лолита обязуется выплатить в течение 20 дней с момента утверждения соглашения, — разглашает детали происходящего Starhit.
Недавно певица Лолита Милявская призналась, что была вынуждена позвонить своему бывшему супругу, продюсеру Александру Цекало. Тогда ее звонок был сделан по рабочему вопросу.