В Кремле высказались об идее про поездку Моргенштерна* на фронт
Идеи российских музыкантов съездить с концертом на передовую, чтобы потом вновь начать выступать в России, являются неуместными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пресс-секретаря президента России спросили во время интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» в контексте ситуации с рэпером Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, музыканту не стоит питать иллюзий.
Постановка вопроса, мол, так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, что потом все будет хорошо, — она неуместна абсолютно. Она неуместна, и, конечно же, это невыполнимо, — сообщил Песков.
Он подчеркнул, что жители России не примут тех, кто заочно ругал страну. Песков считает, что Моргенштерну в подобной ситуации стоило бы бояться бойцов на передовой, а не властей.