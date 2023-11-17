У Алсу нашли тату в неожиданном месте

У певицы Алсу нашли татуировку в неожиданном месте. Об этом сообщает издание "7 дней".

Рисунок на теле звезды заметили во время праздничного мероприятия по случаю дня рождения певицы Юлии Ковальчук. Алсу была одета в широкие черные брюки палаццо и топ с вырезами на талии, позволявшими увидеть тату в виде надписи чуть ниже груди.

Что именно написано на татуировке, неизвестно. Поклонники знают только об одной татуировке Алсу - еще в начале карьеры она нанесла на поясницу изображение Купидона.