"Я искренне извиняюсь, я искренне каюсь за то, что выложил этот идиотизм в сеть. Я никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей", - сказал Гуф.

Он добавил, что выложил это видео по чистой случайности. По словам рэпера, он не монтировал ролик, так как не умеет этого делать, а просто нашел его в интернете. При этом рэпер напомнил, что удалил публикацию через полтора часа, так как осознал, что мог обидеть верующих людей, а также почувствовал надвигающуюся "волну хейта" в свой адрес.