Вассерман рассказал, что грозит Меладзе за неуплату налогов

Певцу и продюсеру Валерию Меладзе может грозить конфискация части имущества за неуплату налогов в России, рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Комментируя ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня», парламентарий подчеркнул, что артист вряд ли согласится добровольно погасить долги и заплатить штрафы, если находится за пределами России.

Могу предположить, что раз Меладзе находится за пределами России, то вряд ли согласится добровольно возместить ущерб и заплатить штрафы. Значит, что-то из его имущества придется конфисковать, — пояснил депутат.

По мнению Вассермана, за неуплату налогов должно последовать наказание. В противном случае Меладзе может продолжить нарушать закон. По словам парламентария, «безнаказанный преступник совершает все новые преступления». Депутат добавил, что многие знаменитости, которые высказались против проведения СВО и выступили против России, оказывались замешаны «и в других неприглядных делах».