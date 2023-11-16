СМИ: ФНС арестовала счета Укупника

Счета певца Аркадия Укупника арестованы Федеральной налоговой службой в связи с долгами и пенями, которые накопились в результате задолженности. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в общей сложности «композитору и певцу пришло с десяток повесток о необходимости оплатить налоги».

Отмечается, что сумма долга составляет 42 тыс. рублей. В связи с этим в ФНС решили приостановить операции по счетам певца, говорится в публикации.

Также каналу стало известно, что частная организация «Гольфстрим служба охраны» обратилась в суд с требованием выплаты музыкантом долга. Отмечается, что обязательство по оплате он также не исполнил и задолжал компании 72 тыс. рублей, но суд взыскал 47 тыс. рублей.

«В разговоре с нами, артист заявил, что задолженностей никаких нет и поспешно бросил трубку», — говорится в публикации.