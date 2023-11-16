Шнуров ответил на слухи об отъезде из России

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о том, что живет в России и не собирается никуда переезжать. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что музыкант Сергей Шнуров тайно переехал в Германию вместе с семьей, купив там жилье и перевезя вещи.

«Я никуда [из РФ] не переехал. И не собирался. За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше», — констатировал Шнуров.

При этом в сентябре Сергей Шнуров принес официальные извинения зрителям за отмену концерта в Лужниках, которую организатор «Артлайф» объяснил «независящими от него причинами». Музыкант отметил, что намерен обратиться с судебным иском, и пообещал перечислить на депозитный счет суда «всю сумму вознаграждения группировки «Ленинград», включая и его личное. По его словам, это должно компенсировать расходы организаторам и зрителям, если будет доказано, что концерт отменен не по вине «Артлайф».