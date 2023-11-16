Звезда «Фабрики звезд» рассказал о курении и звонках в сауне на проекте

Российский певец, участник шестого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Алексей Хворостян раскрыл закулисье проекта. В интервью телеведущей Яне Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу» он заявил, что пользовался мобильным телефоном на проекте. Запись их разговора доступна на YouTube.

«Я был тем самым фабрикантом, у которого в звездном доме был свой личный мобильный телефон. (...) Я его тупо туда просто принес, причем в кармане, я его ни от кого не скрывал», — признался Хворостян.

Звезда «Фабрики звезд» добавил, что звонить по телефону он мог только в сауне. Как объяснил певец, это было единственное место, где не было микрофонов и камер. Также он рассказал, что курил в сауне тайком от съемочной группы.