Боярский рассказал о депрессии после коронавируса

Советский и российский актер и певец Михаил Боярский рассказал, что не до конца оправился от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Он не уверен, что постковидная депрессия у него прошла полностью, а во время самой болезни больше всего пугала изоляция.

"После выхода из больницы начались проблемы. Постковидный синдром гораздо больше на меня подействовал, чем сама пандемия", - рассказал актер MK.RU.

Михаил Боярский признался, что очень долго восстанавливался, "была неприятная депрессия". Он считает, что мог не до конца из нее выйти. Последствия он и сейчас ощущает на физическом уровне, а также жалуется на память.