Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей

Российского репера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 40 тысяч рублей, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, он не отправил в Минюст отчетность о своих доходах и расходах, как это обязаны делать иноагенты. Авторы SHOT отметили, что адвокат рэпера просил Савеловский суд Москвы проявить снисхождение к артисту. Но судья своего решения не изменил.

Telegram-канал Mash также сообщил, что правительство ОАЭ внесло российского исполнителя в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. По данным канала, через сутки после интервью артиста журналистке Ксении Собчак без объяснения причин был отменен его концерт в клубе Billionaire в Дубае, причиной могли стать признания Моргенштерна в том, что он обходит местные законы и запреты, говорится в сообщении.