Слава Комиссаренко рассказал, как позорится на свиданиях после развода с женой-вебкамщицей

«Мы нормально сидели, и в какой-то момент она мне говорит: «Знаешь, что я тебе скажу? Тебе никто не скажет. Знаешь в чем твоя проблема? А я тебе скажу! Мне даже нравится, что тебе это не нравится! Твоя проблема в том, что ты сидишь и думаешь: «Я звезда!» А я тебе скажу, кто ты! Ты не звезда, ты неудачник», — рассказал Комиссаренко.