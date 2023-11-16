Продюсер объяснил популярность Люси Чеботиной

«Она написала дуэтную песню, спела с сыном Киселева. После этого она попала в эфир, в ротацию, и поэтому дело здесь в удачном сотрудничестве с лейблом его сыновей, то есть они вложили денег в ее раскрутку как своего артиста. И после этого она прогремела именно на Россию, так она была не особо популярна», — отметил Рудченко.