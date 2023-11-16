Саша Круглова раскрыла секрет успеха Shaman

«Изначально это был тщательно продуманный бизнес-проект. Над ними работали лучшие аналитики, стратеги, проводились фокус-группы. Они-то и показали, что сейчас на сцене не хватает артистов с патриотическими песнями. Нужно было нечто такое, что сплотило бы народ, как в годы Великой Отечественной», — пояснила Круглова.