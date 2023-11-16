Стало известно о долгах Меладзе перед налоговой

SHOT: Валерий Меладзе должен почти 300 тысяч ФНС
Певец Валерий Меладзе оказался должником Федеральной налоговой службы. По данным Telegram-канала SHOT, он не заплатил 275 тысяч рублей налогов.
Сейчас певец не выступает в России, но у него есть бизнес-проекты в стране. Например, он входит в число учредителей ООО "Вантаж", связанного с работой торгового центра в Восточном Бирюлёве в Москве. В прошлом году компания заработала 15,7 млн рублей.
В настоящее время Меладзе гастролирует в Германии - сегодня у него концерт в Нюрнберге.