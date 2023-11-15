Леонтьев освоил новую профессию

«Дом в Штатах у них с женой уже тридцать лет как куплен: летом Люся всегда прилетала в Россию, ездила с мужем на гастроли: Крым, Кавказ, зимой он в Майами отогревался. Правда, в ковидное время Валера перенес тяжелое воспаление легких. Поэтому Валерий Леонтьев если не ушел, то как-то «отлучился из большого секса», — улыбнулся Бениш.