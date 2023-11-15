Мизулина обвинила Моргенштерна* в пиаре на ее имени

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обвинила рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в пиаре на ее имени. Об артисте она высказалась в интервью проекту «Киберэтика», ролик доступен на YouTube.

Мизулина заявила, что Моргенштерн постоянно пытается спекулировать на ее имени.

«В каждом интервью, в каждом сейчас уже видеоролике так или иначе упоминает, делает отсылку. Естественно, получает таким образом некую медийность», — заявила она.

Руководитель ЛБИ также сравнила артиста с паразитом.

Екатерина Мизулина неоднократно критиковала Моргенштерна. В частности, в 2021 году она осудила его за заявление о бессмысленности празднования Дня Победы. Кроме того, она обвиняла артиста в пропаганде наркотиков и утверждала, что он «на подачки от иностранных заказчиков сеял насилие, грязь и зло».