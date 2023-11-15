Anna Asti на сцене перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом

На концерте в Набережных Челнах Anna Asti перепутала город с Нижним Тагилом
Певица Anna Asti (Анна Асти) 14 ноября на концерте в Набережных Челнах перепутала город с Нижним Тагилом. Об этом сообщает kp.ru.
Путаница произошла во время приветствия зрителей, артистку поправили зрители.
«Спасибо большое. Мы же в Набережных Челнах? У меня очень плотный график. Итак, еще раз — Набережные Челны, привет! Я человек, я тоже ошибаюсь», — оправдалась Anna Asti.
Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) — экс-солистка группы Artik & Asti, сейчас выступает сольно.
Недавно в телеэфире канала «Пятница» Нижний Новгород перепутали с Великим Новгородом.
Ошибку допустили в сюжете о получении Нижним Новгородом статуса культурной столицы 2024 года. Однако во время того, как ведущая говорила про главную достопримечательность города, на экране появилась крепость Великого Новгорода.