Концерты Моргенштерна* запретили еще в одной стране — через сутки после публикации его интервью на канале Ксении Собчак

Концерты Моргенштерна* отныне под запретом не только в России, но и в ОАЭ, где сейчас и проживает скандально известный рэпер. По информации Mash, правительство страны включило артиста в блэк-лист из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов. Отмечается, что это произошло ровно через сутки после публикации нового интервью Ксении Собчак, в котором он сам хвастался простотой обхода арабских ограничений.

Выступление рэпера в клубе Billionaire, запланированное на 10 ноября, сорвалось за несколько часов до начала. По данным Telegram-канала, на площадку позвонили из службы безопасности Дубая и сообщили: концерта Моргенштерна* не будет — и точка. Сам Алишер* объяснил отмену плохим самочувствием и фото с градусником и температурой 40,3.

По информации Mash, после запрета Алишеру* остались доступны только частные мероприятия на территории ОАЭ. Никаких продаж билетов и анонсов. Эту информацию Telegram-каналу подтвердили организаторы его выступлений.