Лолита призналась, что общается с покойными предками

Можете меня сколько угодно считать сумасшедшей, но я дружу с духами. Уверена, что душа бессмертна, сто процентов! У меня стоят фотографии родственников 1903 года, которых я никогда не видела. Пра-прабабушка и ее два сына. И вдруг я поняла, что я возвращаюсь с гастролей и у меня ощущение, что меня ждут. Я чувствую в доме движение, — отметила певица.