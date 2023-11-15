Шнуров тайно переехал в Германию

По словам Валентины Кулигиной, Шнуровы почти все время живут в Германии, а в России у них остался только обслуживающий персонал. Анастасия начала перевозить вещи работодателей в другую страну осенью 2022 года, включая домашних животных и драгоценности. «Два раза точно была. Первый раз провела там неделю. Настя нанимала людей, чтобы мебель собирали и дом приводили в порядок. Окна чистили, все драили», — рассказала Кулигина.