Правительство ОАЭ внесло рэпера Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов. Как сообщает Telegram-канал Mash, это произошло через сутки после публикации нового интервью Ксении Собчак, в котором он говорил о простоте обхода ограничений в эмиратах.

В частности, выступление Моргенштерна* в клубе Billionaire, запланированное на 10 ноября, сорвалось за несколько часов до начала. На площадку позвонили из службы безопасности Дубая и заявили, что концерт не состоится. Рэпер объяснил отмену плохим самочувствием, а к посту приложил снимок градусника с температурой 40,3 градуса Цельсия. Несмотря на заболевание, уже через два дня он выздоровел и хвастался деньгами в соцсетях.

По информации канала, после запрета рэпер может выступать лишь на частных мероприятиях в ОАЭ, а продажи билеты и анонсы запрещены. Концерты Моргенштерн* пока может давать в другой стране, где его выступления не запрещены. При этом журналистам не удалось повторно связаться с его промоутерами и уточнить такой вариант.