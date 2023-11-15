Пэрис Хилтон опубликовала редкие фото с сыном

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон поделилась в личном блоге новыми фотографиями с подросшим сыном Фениксом.

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42-летняя Пэрис Хилтон показала подписчикам, как проводит время с сыном. Перед камерой 9-месячный малыш был одет в костюм синего маппет-персонажа «Улицы Сезам» — Куки Монстра.

«Милашка нарасхват. Я так его люблю! Мое сердце переполнено», — написала Хилтон.

25 января 2023 года Пэрис Хилтон объявила о том, что у них с мужем, бизнесменом Картером Реумом, родился первенец. Светская львица не скрывала, что мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери.