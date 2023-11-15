Пэрис Хилтон опубликовала редкие фото с сыном

Певица Пэрис Хилтон показала редкие фото с сыном
Американская актриса и модель Пэрис Хилтон поделилась в личном блоге новыми фотографиями с подросшим сыном Фениксом.
42-летняя Пэрис Хилтон показала подписчикам, как проводит время с сыном. Перед камерой 9-месячный малыш был одет в костюм синего маппет-персонажа «Улицы Сезам» — Куки Монстра.
«Милашка нарасхват. Я так его люблю! Мое сердце переполнено», — написала Хилтон.
25 января 2023 года Пэрис Хилтон объявила о том, что у них с мужем, бизнесменом Картером Реумом, родился первенец. Светская львица не скрывала, что мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери.
Супруги назвали сына Феникс Бэррон. По словам Пэрис Хилтон, она хотела, чтобы первое имя ребенка ассоциировалось с каким-нибудь городом, поэтому выбрала столицу штата Аризона. И второе имя мальчик получил неслучайно: его назвали в честь прадедушки Бэррона Хилтона, владельца сети отелей Hilton. Актриса признавалась журналистам, что в будущем хочет много детей и она уже придумала имя для дочери. Знаменитость хочет назвать девочку Лондон в честь своего любимого города.