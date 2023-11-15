«Фаворит» Пугачевой рассказал о помощи артистки в бедственные времена

«Меня окружили заботой продавцы-консультанты, я сидел, как король. Такое я раньше видел только в кино. На меня там надевали одежду, снимали, мерили, поили, кормили. «О, это Аллы Борисовны подопечный. Все, сюда присядьте. Что желаете?» То есть я был прям полностью удовлетворен на тот момент. Я был, как суперкороль, серьезно», — вспомнил артист.