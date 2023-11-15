«Петля Пугачевой»: с какими целями певица регулярно возвращается в Россию

Спустя после полтора года после начала спецоперации певица Алла Пугачева уже трижды приезжала в Россию, хоть и ненадолго. Как сообщает «Царьград», поездки обрисовали «петлю Пугачевой», которой постоянно приходится возвращаться в Россию по разным делам — каждый ее визит сопровождается критикой и скандалами.

После начала СВО Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* (признан в России иноагентом) уехала в Израиль. Первая поездка Примадонны на родину состоялась 27 августа 2022 года. 3 сентября она присутствовала на прощании с президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался 30 августа. Тогда же, по информации СМИ, певица забрала документы детей из московской гимназии и выставила на продажу замок в Подмосковье.

Приезд артистки вызвал шквал критики, на который она ответила в октябре. Тогда она обратилась к недоброжелателям и призвала внести ее в реестр иноагентов вслед за супругом. Тогда певица написала, что ее критики «были холопами, а стали рабами».

Время для новой поездки пришло следующей весной. 3 мая помощница Пугачевой Елена Чупракова рассказала ТАСС, что Пугачева прибыла в Москву. Она посетила похороны модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище в Москве. В конце мая 2023 года СМИ сообщили, что певица закрыла свой обувной бизнес — он был последним предприятием певицы в России. После этого Галкин* попытался через суд оспорить признание его иноагентом. Однако в результате иск отклонили и статус остался за юмористом.

К осени 2023 года Галкин* и Пугачева переехали из Израиля на Кипр — на фоне резкой эскалации конфликта с ХАМАС. В начале ноября певица вновь приехала в Россию. По информации СМИ, она решала вопросы с документами, а также заехала на студию звукозаписи, где могла записать новую песню.

После отъезда Пугачева опубликовала пост в соцсетях, где ответила на критику в ее сторону за прошлые визиты и публикацию. Она отметила, что под «холопами и рабами» подразумевала не российский народ, а ее ненавистников.