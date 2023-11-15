Дженнифер Лопес раскритиковали за крест на голой груди

Певица Дженнифер Лопес появилась в откровенном образе на публике в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

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Дженнифер Лопес пришла на встречу в офис Apple Music в шубе с люрексом, серых брюках и с голой грудью. Образ завершила подвеска с крестом и солнцезащитные очки. Однако читатели сайта не оценили образ певицы и раскритиковали за крест на груди.

«Топлес на встречу! Она директор борделя?», «Лопес когда-нибудь прикроется?», «Почему вы надели крест и вышли обнаженной?», — написали пользователи соцсетей.