Дженнифер Лопес раскритиковали за крест на голой груди

Певица Дженнифер Лопес вышла на публику в шубе на голое тело
Певица Дженнифер Лопес появилась в откровенном образе на публике в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.
Дженнифер Лопес пришла на встречу в офис Apple Music в шубе с люрексом, серых брюках и с голой грудью. Образ завершила подвеска с крестом и солнцезащитные очки. Однако читатели сайта не оценили образ певицы и раскритиковали за крест на груди.
«Топлес на встречу! Она директор борделя?», «Лопес когда-нибудь прикроется?», «Почему вы надели крест и вышли обнаженной?», — написали пользователи соцсетей.
В сентябре сообщалось, что Дженнифер Лопес помогла мужу Бену Аффлеку наладить отношения с его бывшей супругой Дженнифер Гарнер. Источник в беседе с Daily Mail отметил, что именно Лопес помогла Аффлеку наладить отношения с Гарнер и очень рада тому, что они снова общаются.