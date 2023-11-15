Боня гневно обратилась к хейтерам, раскритиковавшим ее новое лицо

Нет ничего более вечного, чем тема пластической операции Виктории Бони у голливудского хирурга Беллы Хадид. Несколько месяцев назад телеведущая сообщила поклонникам, что намерена сделать себе «лисьи глазки», и понеслось: хейт, осуждение, шок-снимки после операции и бесконечное ожидание того, когда Вика наконец продемонстрирует метаморфозы.

© Super.ru

Не так давно звезда «Дома-2» решилась-таки показаться фэнам и совершила первый выход в свет с новым лицом — реакция ждать себя не заставила. По количеству бурных обсуждений даже мемуары Бритни Спирс, наделавшие столько шумихи, стоят в сторонке: аккаунт Бони в запрещенной соцсети закидали то негативными высказываниями, то словами поддержки. Не знаем, кого там больше — недоброжелателей или горячо любящих Викторию фанатов, — но накануне она опубликовала гневное обращение и ответила всем, кто посчитал нужным раскритиковать результат пластики.

Боня призналась, что решение открыть лицо далось ей непросто, ведь восстановление продолжается, да и подписчикам она неоднократно говорила, что верхняя губа все еще не так чувствительна, как прежде, и психологически селебрити очень тяжело. Однако хейтеры все равно не скупились на злобные комментарии.

«Вышла, открыла душу, пришла... Сколько я начиталась... Сколько гадостей было написано, даже такой отборной. Через полгода мое лицо будет красивое, оно вернется в ту форму, в которой должно быть, но я не думаю, что за одну, две и даже сотни жизней вы сможете выдавить гной из вашего сердца», — высказалась она в инстаграме*.

Накануне Виктория Боня впервые вышла в свет с возлюбленным Русланом Гасановым, личность которого Super рассекретил еще в прошлом месяце. Видео смотрите здесь.