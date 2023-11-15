«Брат» МакSим попытался сорвать ее концерт в Москве угрозой взрыва

«Брат» певицы МакSим попытался сорвать ее концерт в Москве угрозой взрыва
Самоназванный брат певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) попытался сорвать ее концерт в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина позвонил организаторам и пригрозил взорвать зал, если выступление не отменят.
По информации Telegram-канала, вчера, 14 ноября, 32-летний житель Санкт-Петербурга вчера позвонил на номер «Депо Три вокзала» на Новорязанской улице. Он потребовал отменить концерт Абросимовой, который должен состояться в эту пятницу, 17 ноября, а иначе последует взрыв.
Территорию здания обошли и осмотрели на наличие самодельных взрывных устройств. Сегодня руководству площадки пришло распоряжение усилить охрану. Сам мужчина опубликовал в соцсетях огромный пост, из которого можно понять, что он считает себя братом МакSим.
Напомним, что ранее МакSим рассказала, как восстанавливалась после коронавируса, который она тяжело перенесла летом 2021 года. В интервью Надежде Стрелец она призналась, что в один момент после выписки у нее выпали почти все волосы, а времени, данного себе на отдых и восстановление, в результате не хватило, чтобы справиться со всеми последствиями болезни.