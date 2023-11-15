Раскрыта причина смерти сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина

Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни из-за тяжелой болезни. Об этом сообщает StarHit.

По словам инсайдера, причиной также стала депрессия музыканта. При этом KP.RU сообщает, что сын Шаталина отрицал депрессию у отца.