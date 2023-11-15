Лепс исполнил песню выступившего против СВО Гребенщикова*

Народный артист РФ Григорий Лепс отправился в новый гастрольный тур по стране. Первый концерт он дал в Кирове, где исполнил песню «Стаканы» уехавшего из России после начала СВО Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Соответствующее видео NEWS.ru обнаружил в Telegram-канале Лепса.

Песня «Стаканы» (другие названия по строкам песни — «Ну-ка, мечи стаканы на стол...» и «Все говорят, что пить нельзя...») стала главной в вышедшем в 2006 году альбоме «Беспечный русский бродяга» группы «Аквариум». Тогда Гребенщиков рассказывал, что сочинил ее на волне увлечения кельтской музыкой, которая покорила его своей мелодичностью и позитивом. Он также утверждал, что «Стаканы» не пропагандируют пьянство, а являются «гимном свободы совести».

По словам музыканта, песня «Стаканы» стала такой же визитной карточкой «Аквариума», как композиция «Под небом голубым». Коллектив играл ее на каждом концерте, пока Гребенщиков не уехал из России, выступив против проведения специальной военной операции на Украине.

Впоследствии многие артисты представили свои кавер-версии на песню «Стаканы», одну из самых известных исполняет Григорий Лепс.